Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz açılımı

Suudi Arabistan Kızıldeniz için siyasi bir insiyatif kurulacağını açıkladı. Yeni oluşumda Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Somali, Cibuti, Sudan ve Yemen yer alacak. Oluşumun amacının Kızıldeniz'in güvenliği olacağı belirtildi.

Açıklama, bugün Riyad'daki yedi kıyı Arap ve Afrika ülkesinden gelen dışişleri bakanlarının toplanmasından sonra geldi.

Suudi Arabistan medyasından elde edilen bilgilere göre, Kızıldeniz ve Aden Körfezi sınırlarında yer alan devletlerin olduğu siyasi bir inisiyatif kurma konusunda mutabakata varıldığı açıklandı.

Yeni kurulacak olan siyasi inisiyatifin, Kızıldeniz kıyılarının ekonomik ve askeri güvenliğini koruma ve ilgili devletlerin kalkınma hedeflerini muhafaza etme amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızıldeniz'in güvenliği ve diğer dünya ülkeleriyle iş birliğini artırma fırsatını açacak." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

