Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı

Suudi Arabistan, e-vize sistemine Türkiye dahil 12 ülkeyi daha dahil etti. Turizm ve eğlence yatırımlarıyla ekonomisini çeşitlendirmeye çalışan Suudi Arabistan, bu hamle ile 2023 yılında 28 milyon turist çekmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan hükümeti Perşembe günü e-vize sisteminin 12 ülkeyi daha içerecek şekilde genişletildiğini ve toplam 19 ülke olduğunu duyurdu. Yeni sistem kapsamında, Suudi Arabistan'a gelen yolcuların artık pasaportlarında vize etiketi olması gerekmeyecek.

Suudi Arabistan'ın Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Suudi Arabistan'ın artık vize etiketleri yerine QR kodlu basılı bir e-vize kullanacağını duyurdu . Bu kod, gezginler hakkında gerekli tüm verileri ve ayrıntıları içerecektir.

E-vize ayrıca çalışma, ziyaret ve ikamet vizeleri için yeni format olarak hizmet edecektir. Ziyaretçi pasaportlarındaki vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin zaman çizelgesi 24 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar sürecek.

Vize etiketlerinin aşamalı olarak kaldırılması için zaman çizelgesi;

Pakistan– 24 Temmuz

Yemen— 26 Temmuz

Sudan— 2 Ağustos

Uganda— 7 Ağustos

Lübnan— 9 Ağustos

Nepal— 14 Ağustos

Türkiye— 16 Ağustos

Sri Lanka— 21 Ağustos

Kenya— 23 Ağustos

Fas— 28 Ağustos

Tayland— 30 Ağustos

Vietnam— 4 Eylül

Mayıs ayında Suudi Arabistan ilk olarak BAE, Ürdün, Mısır, Bangladeş, Hindistan, Endonezya ve Filipinler dahil olmak üzere 7 ülke için yeni e-vizeyi uygulamaya koymuştu.

Suudi Arabistan daha fazla yabancı ziyaretçi çekmeye çalışıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, turizm ve eğlence yatırımlarıyla krallığın ekonomisini çeşitlendirmeye çalışıyor.

28 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Turizm Bakanlığı Yatırım Çekimi Bakan Yardımcısı Mahmoud Abdulhadi, bu yıl Suudi Arabistan'ı 28 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiğini söylemişti. Alınan son veriler, krallığın 2021'de 3,5 milyon turisti, 2022'de 16,6 milyon ağırladığını gösteriyor.