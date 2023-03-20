Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım seferberliği

Suudi Arabistan ile Türkiye'nin dış ticareti ve ekonomik yatırımları artırma kararı alınmış, bu konuda iş birliği anlaşması yapılmıştı. Bu doğrultuda somut adımlar atılmaya başlandı. Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda yapılan anlaşmaların bir sorucu olarak 1140 Suudi şirketi Türkiye'de, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketi yatırım yapacak.

Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Foruma Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre bu anlaşmaların faaliyete geçmesi daha önce de açıklandığı üzere inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde yoğunlaştı.

Forum, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşturdu

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumda yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.

Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda yapılan anlaşmaların bir sorucu olarak 1.140 Suudi şirketi Türkiye'de, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketi yatırım yapacak. Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Hasan el-Huveyzi, 1929 yılında kurulan Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin, uluslararası alanda en iyi örneklerden olduğunu belirtti.

1.140 Suudi şirket Türkiye'ye yatırım yapacak

Huveyzi, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de 1140 Suudi şirketinin, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığını söyledi. SPA, ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı ise daha sonra yayınladığı bir haberde, imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı iddiasında bulundu.

Mehmet Muş: Karşılıklı ticaret temasları artırılacak

Bakan Muş, Twitter adresinden ülke ile kurduğu yeni temasların ardından şu açıklamaya yaptı: İş dünyası temsilcilerinin geniş katılımıyla Riyad’da Suudi Arabistan - Türkiye İş Forumunu gerçekleştirdik. İki ülke arasında kamu-özel sektör diyaloğunu geliştirerek ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Al Qasabi ile Türk ve Suudi firmaların katılım sağladığı ortak bir toplantı gerçekleştirdik. Karşılıklı ticaret hacmimizi ve tüm sektörlerde işbirliğimizi artırmaya yönelik istişarelerde bulunduk.