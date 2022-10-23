Suudi Arabistan'dan UNRWA'ya 27 milyon dolar

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Amman Büyükelçiliğinde UNRWA Genel Komiseri Philip Lazzarini'nin katılımıyla söz konusu bağış için bir imza töreni düzenlendi.

"Suudi Arabistan, UNRWA aracılığıyla Filistinli mültecilere 27 milyon dolar destek veriyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, bu bağışın UNRWA'nın eğitim ve sağlık alanlarındaki çeşitli programlarını devam ettirmesine ve savunmasız Filistinli mültecilere yardımları sürdürmesine imkan sağlayacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Amman Büyükelçisi Nayif bin Bender es-Sudeyri de her zaman Filistin davasını desteklediklerini, Orta Doğu'da güven ve istikrar için hızla Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade ettiklerini vurguladı.

Sudeyri, Suudi Arabistan'ın iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm uygulamaları kınadığını ve bu uygulamaların derhal durdurulması çağrısında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 5,5 milyondan fazla Filistinli mülteciye başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel hizmetler sağlayan UNRWA, son yıllarda bağışçı ülkelerin desteklerini azaltması nedeniyle projelerine kaynak bulmakta zorlanıyor.