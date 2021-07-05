Suudi Arabistan'dan yeni havayolu şirketi

Suudi Arabistan yeni havayolu şirketiyle, transit yolcu trafiğinde lider olmak ve bölgedeki rakipleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ın bu alandaki üstünlüğüne son vermek için harekete geçti.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan’ın petrol gelirlerinden elde edilen parayı iş imkanı yaratıp, katma değer sağlayacak alanlara yönlendirme adına ulaştırma ve lojistik alanında yeni yatırımlar yapmak için çalışmaları hızlandırdı.

Suudi Arabistan, yeni kurulacak havayolu şirketinin uçacağı rotalarda, ilk aşamada dünyada transit yolcu trafiğinde beşinci sıraya çıkmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan’ın bu alanda yapacağı yatırımlar, Covid-19 salgınıyla uçuşların askıya alınmasıyla zor günler geçiren batılı havayolu şirketlerinin işini daha da zorlaştırması ve rekabeti körüklemesi bekleniyor.

Transit yolcu trafiğinde lider olmak adına önemli yatırımlar yapan komşu Katar ve BAE gibi ülkelerin ulusal havayolu şirketleri de, bu rekabetten en fazla zarar görecek şirketler arasında yer alıyor.

BAE ve Katar ile rekabette söz sahibi olmak isteyen Riyad, bölgesel merkezlerini 2024 yılına kadar Suudi Arabistan’a taşımayan şirketlere kontrat ve ihale vermeme tehdidinde bulunuyor.

BAE, ülkeye hem havadan hem de denizden gelen transit yolcu trafiğini gelecek 20 yıl içinde yüzde 50 artırmak ve turist sayısını iki misline çıkartmak için beş yıllık bir kalkınma planı hazırladı.

Buna karşılık Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ise 2019 yılında 40 milyon olan turist sayısını, 2030’a kadar 100 milyona çıkartmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, transit hava yolu trafiğinde lider olmak için önemli miktarda sermayeye ve yetişmiş elamana sahip olunması gerektiğine dikkati çeken sektör çalışanları, Riyad’ın bu alanda kara geçmeden önce uzun yılları kayıpla kapatabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Euronews