Suudi Arabistan Donanması Fransa yapımı hızlı devriye botlarını teslim aldı

Suudi Arabistan Kraliyet Donanması Komutanı Korgeneral Fahd bin Abdullah el-Gafili, Şarkiyye bölgesinde düzenlenen Fransa’dan HSI32 hızlı devriye botunun ikinci ve üçüncü partisini teslim alma törenine katıldı.

Suudi Arabistan ve Fransa merkezli CMN şirketi arasında sanayileşme ve askeri işbirliği alanındaki ortak işbirliği çerçevesinde yapılan anlaşma, bir dizi HSI32 sürat teknesinin üretimini ve tedarikini içeriyordu.

Donanma Komutanı teslim töreninde yaptığı açıklamada, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın silahlı kuvvetler ve donanmaya verdiği sınırsız destek için teşekkür ederek, hızlı devriye botlarının bölgedeki deniz güvenliğini artırmak için deniz kuvvetlerinin hazırlık ve savaşa hazır olma düzeyini yükseltmeye katkıda bulunacağını dile getirdi.

Kaynak: Şarku’l Avsat