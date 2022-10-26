Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Dünyanın en güvenilir petrol tedarikçisiyiz

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, ülkesinin dünyadaki en güvenilir petrol tedarikçisi olduğunu ifade etti.



Suudi bakan başkent Riyad’da 6. Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Avrupa’ya yaptığı petrol ithalatının geçtiğimiz yıl günlük 490 bin varile kıyasla Eylül ayında iki katına çıkarak 950 bin varile ulaştığını söyledi.



Açıklamasında mevcut krizin en kötü enerji krizi olabileceğine değinen Prens Abdulaziz bin Selman, “Avrupa tedarik zincirlerinde kritik bir aşamada olduğu için birçok Avrupa hükümetiyle kriz hakkında iletişim kuruyoruz” şeklinde konuştu.



Suudi bakan, “Önümüzdeki aylarda ihtiyacı olan herkese petrol sağlayacağız” dedi.



Prens Abdulaziz bin Selman, fazla kapasitenin tükenmesi nedeniyle stratejik rezervlerin kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.



Şarku’l Avsat muhabirinin aktardığına göre Bakan açıklamasında ekonomik durgunluğa da değinen Bakan, “Herkes güçlü bir durgunluktan bahsediyor ve önemli olan en kötüsüne karşı korunmak. Her zaman önceden en kötüsüne hazırlı olmalıyız” ifadelerini kullandı.



Prens Abdulaziz bin Selman, “İklim Konferansı'nı Mısır'da yapmaktan heyecan duyuyoruz. Neler başardığımızı göstermek için Yeşil Ortadoğu Girişimi ve Yeşil Suudi Arabistan'ı Mısır'da düzenleyeceğiz. Mısır konferanslarında enerji alanında birçok başarımız olacak” dedi.



Bakan ayrıca, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu’nun tüm Suudi Arabistan halkının vizyonu haline geldiğini kaydetti.

Kaynak: Şarku’l Avsat