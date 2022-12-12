Suudi Arabistan Enerji Bakanı: OPEC+ grubunun ortak çabaları bir mucizeyi gerçekleştirdi

Suudi Arabistan’ın 2023 bütçe duyurularının ardından Riyad’da düzenlenen bir forumda konuşan Enerji Bakanı, OPEC+’ın tıpkı merkez bankaları gibi piyasanın düzenleyicisi olmaya istekli olduğunu vurguladı.



Prens Abdulaziz bin Selman konuşmasında ayrıca şunları söyledi;



“Nisan 2020’de nerede olduğumuzu ve büyük piyasa dalgalanmalarına rağmen bugün nerede olduğumuzu herkese hatırlatmak isterim. Ülkeler ve OPEC+ katılımcıları arasındaki güveni güçlendirmemiz gerekiyor ve artık 2022’de siyasi karakterin hakim olacağı farklı bir aşamaya geçtik. OPEC Plus ekonomik açıdan çalışıyor ve siyasi yönlere dahil olmuyor.”



OPEC+ grubunun tüm jeopolitik zorluklar ve yeni tip koronavirüs pandemisinin üstesinden gelmeyi başardığını söyleyen Prens Abdulaziz, “Ayrıca grup çok fazla baskının üstesinden geldi ve piyasayı korumayı ilk sıraya koydu. Enerji piyasasını sürdürmek için programlara, vizyona ve hedeflere sahip olarak piyasadaki oynaklığı sınırlamaya hevesliyiz” ifadelerini kullandı.

Şarku’l Avsat