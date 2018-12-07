Suudi Arabistan iki uydu fırlattı

İki uydu, Sat 5a ve Sat 5b, Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KACST) tarafından uzaya fırlatıldı. SPA haber ajansının haberine göre uydular hava ölçüm amacıyla uzaya gönderildi.

KACST Başkanı Turki bin Suud bin Muhammed, "Bu başarı, KACST 'in son yıllardaki çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Turki bin Suud, iki uydunun hükümet kurumlarına yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlamak için kullanılacağını ve KACST'deki bir kontrol istasyonundan işletileceğini belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

