Suudi Arabistan ile ABD arasında Kaşıkçı gerilimi

Riyad'dan yapılan açıklamada ABD'nin Kaşıkçı konusunda atacağı adımlara Suudi Arabistan'ın fazlasıyla yanıt vereceği bildirildi.

Suudi yetkililerin verdikleri mesajda, Trump'ın 'tehditlerinin' reddedildiği belirtilirken, 'atılacak herhangi bir adıma daha büyük şekilde' yanıt verileceği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC'ye verdiği röportajda Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudi yetkililerin olduğu kanıtlanırsa 'ciddi cezalar' verileceğini ifade etmişti. Trump konuşmasında Suudi Arabistan'ın iddiaları kesin bir şekilde yalanladığını da sözlerine eklemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 17:25