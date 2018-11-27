Suudi Arabistan ile İngiltere tatbikat düzenliyor

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın verdiği habere göre, Suudi Arabistan hava kuvvetleri, İngiltere hava kuvvetleriyle birlikte "Yeşik Bayrak" adı verilen askeri hava tatbikatına başladı.

Ülkenin batı kesimindeki Kral Fahd Hava Üssü'nde yapılacak tatbikatın yaklaşık iki hafta süreceği belirtildi.

Kral Fahd Hava Üssü Komutanı General Hamid el-Ömeri, "Yeşil Bayrak" tatbikatı ile hava kuvvetlerinin savaş kabiliyetinin geliştirilmesi, operasyonel gücünün artırılmasının yanı sıra İngiliz Hava Kuvvetleri'yle deneyim paylaşımının hedeflendiğini söyledi.

Tatbikat komutanı Albay Halid el-Yusuf ise elektronik savaş, kara kuvvetlerini destekleme ve karadan gelecek tehditleri önleme gibi bazı taktiklerin uygulanacağını ifade etti.

Açıklamada, İngiltere'nin 8 adet Typhoon savaş uçağıyla tatbikata katıldığı kaydedildi.