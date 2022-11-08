Suudi Arabistan ile Umman, enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı

Suudi Arabistan ve Umman, enerji alanında iş birliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) katılmak üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde bulunan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ile Umman Enerji ve Maden Bakanı Salim bin Nasır el-Avfi'nin bir araya geldiği belirtildi.

Enerji bakanlarının görüşmesinde imzalanan mutabakat zaptının amacının; yenilenebilir enerji, elektrik, enerji verimliliği ve hidrojen alanlarında iki ülke iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

İmzalanan mutabakat zaptının ayrıca iklim değişikliği, petrol, gaz ve petrokimyanın etkilerini azaltmak için ekonomik adımların atılması ve geleneksel malzemeler yerine sürdürülebilir malzemelerin kullanımını destekleyecek standartlar geliştirilmesini hedeflediği aktarıldı.

Haberde mutabakat zaptının "iki kardeş ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacak eğitim kurslarının verilmesi, uzmanların ziyaretleri ve enerji alanlarında bilimsel araştırmalar yapılmasını içerdiği" ifade edildi.

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan İklim Değişikliği Konferansı, 18 Kasım'a kadar devam edecek.