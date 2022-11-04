Suudi Arabistan, ilk ticari elektrikli otomobil markası Ceer’in lansmanını yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, dün (Perşembe) gelişmiş teknik sistemlerle donatılmış elektrikli otomobil üretimi için ilk yerel marka olarak “Ceer’i” piyasaya sürdü. Proje, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve Çinli şirket Foxconn’un ortak girişimi ile hayata geçirilecek. Bu adımın Suudi Arabistan'ın ekonomik kaynaklarını çeşitlendirme ve sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda atıldığı ifade edildi.



Suudi Arabistan'ın ekonomik kaynaklarını çeşitlendirecek strateji, sıfır karbon emisyonu ve çevreyi koruma hedefleri doğrultusunda hazırlandı. "Vizyon 2030" hedeflerine uygun olarak hazılranan strateji sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek.



Veliaht Prens, "Ceer" lansmanının yalnızca Krallık'ta bir otomobil markası oluşturmayı amaçlamadığını, aynı zamanda ulusal endüstriyel sistemin gelişimini destekleyen, yerel ve uluslararası cezbediciliğe katkıda bulunan çok sayıda stratejik sektörün güçlendirilmesini desteklediğini söyledi. Ulusal yeterlilikler için birçok iş fırsatı yaratacak olan bu adım, Suudi Arabistan'ın ekonomik kaynaklarını çeşitlendirecek strateji ve sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda atıldı.



İlk Suudi elektrikli araç markası "Ceer’in" ulusal ekonomiyi desteklemek için 562 milyon riyal (149,8 milyon $) değerinde doğrudan yabancı yatırım çekmesi bekleniyor. 2034 yılına kadar doğrudan ve dolaylı olarak yaratılacak 30 bin iş fırsatı ile projenin GSYİH'ye doğrudan katkısı 30 milyar riyale (8 milyar dolar) ulaşacak.



Ceer, Krallık ve Orta Doğu'da sedan ve SUV dahil olmak üzere kendi kendine sürüş gibi ileri teknoloji sistemleriyle donatılmış elektrikli otomobiller tasarlayacak, üretecek ve satacak.



Ceer, Kamu Yatırım Fonu ile Çinli "Foxconn" arasında bir ortak girişimdir ve burada yeni şirket, araçların geliştirilmesinde kullanılmak üzere Alman "BMW" den elektrikli otomobillerle ilgili teknoloji bileşenleri için lisanslar alacaktır.



Foxconn, tamamen Krallık'ta tasarlanacak ve üretilecek otomobiller için elektrik sistemini geliştirecek ve otomobiller en yüksek uluslararası standartlara göre kalite denetimine tabi tutulacak. Ceer’in ürünlerinin 2025 yılında satışa sunulması planlanıyor.



Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Yong Liu, Krallık'ta elektrikli otomobil tasarlamaya ve üretmeye odaklanan yeni bir otomobil şirketi oluşturmak için Kamu Yatırım Fonu ile kurulan bu ortaklığın önemini vurguladı.



Foxconn'un CEO'su şunları söyledi: “Şirketi kendi kendine sürüş (akıllı) sistemi gibi teknik sistemlerinde öne çıkan elektrikli otomobillerin üretiminde desteklemek için uzmanlığımıza yatırım yapacağız. Elektrikli araç konseptini geliştirmeyi ve kullanıcılarının sayısını artırmayı hedefliyoruz ve Ceer bunu Krallık ve bölgede yapacak.”

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