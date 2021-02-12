Husiler Suudi Arabistan'ın üssünü füzeyle vurduklarını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bir askeri üsse balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini duyurmasının ardından Husilerin Sözcüsü Yahya Seri yazılı açıklama yaptı.

Seri, açıklamasında, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesinde yer alan Kral Halid Hava Üssü'nü balistik füzeyle hedef aldıklarını ifade etti.

Hedefin tam isabetle vurulduğunu öne süren Seri, saldırının "devam eden bombardımana ve acımasız kuşatmaya cevap" olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

Koalisyon güçleri, kısa süre önce, Husilerin Suudi Arabistan topraklarındaki Hamis Muşayt'a fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA