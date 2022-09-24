Suudi Arabistan: İran droneları, bölge için bir tehlike oluşturuyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, İran’ın kullandığı droneların Ortadoğu için gittikçe artan bir tehdit olduğunu ve dronelara karşı bölge ülkelerinin işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini açıkladı.



Dışişleri Bakanı, New York’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin toplantı aralarında Şarku’l Avsat’a yaptığı özel açıklamada söz konusu işbirliğinin iki şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Bakan Faysal, “Konunun iki şekilde ele alınması gerekiyor. Kısa vadeli bir yaklaşım, mevcut riskler ile mücadele etmek için kapasite oluşturmaya bağlı” dedi.



Prens Faysal, “Uzun vadeli yaklaşım, tehditleri anlamak için birlikte çalışmayı ve gelecekte yeni teknolojiler geliştirmemiz için yeni eylem planı oluşturmamızı gerektirebilir. Bu durumda tehlikeyle yüzleşebilir, kendimizi ve ortaklarımızı bu tehlikeden koruyabiliriz” açıklamasında bulundu. Suudi Bakan, Suudi Arabistan Araştırma ve Medya Grubu (SRMG) THINK ve Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenlenen bir forumda Suudi Arabistan’ın İran’ın ülkeye yaptığı drone saldırılarının yaklaşık yüzde 94’ünü engellemeyi başardığını ve İran’ın Husi milislerine sürekli olarak silahlı insansız hava aracı (SİHA) temin ettiğini belirtti.



Dışişleri Bakanı Prens Faysal, Yemen’deki ateşkes hakkında yaptığı açıklamada Husi milislerinin Yemen hükümetine yanıt vermeyeceğini ve Yemen halkının istekleri ile ilgilenmediği için ateşkes süresinin uzatılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.



Suudi Bakan, Al Arabia kanalına yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın doğrudan girişimi sayesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasında 10 yabancının serbest bırakıldığını belirtti. Prens Faysal, Veliaht Prens’in Nisan ayından bu yana taraflar ile iletişimini sürdürdüğü ve yabancı esirlerin ailelerine dönmesi için anlaşma tamamlanana kadar sürekli çalıştığını açıkladı.

Şarku’l Avsat