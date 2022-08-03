Suudi Arabistan, Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırıldığını duyurdu

Haremeyn İşleri Başkanlığı, umre mevsiminin başlamasıyla eş zamanlı olarak Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırıldığını duyurdu.

Haremeyn İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından bariyerleri kaldırma çalışmalarından görseller de paylaştı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Haremeyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi de yaptığı yazılı açıklamada, "umre mevsiminin başlamasıyla birlikte Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırılmasının onaylandığını" aktardı.

Sudeysi, Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin kaldırılması kararının özellikle umre döneminde Mescid-i Haram'da yaşanan yoğunlukta Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesini kolaylaştıracağını söyledi.

İlk kez 1 Temmuz 2020'de konmuştu

Suudi Arabistan yönetimi, Kabe'nin etrafına bariyerleri ilk kez COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2020'de koymuştu. COVID-19 salgınının seyrine göre dönem dönem kaldırılıp yeniden konulan bariyerler, 2022 hac mevsiminde de Kabe'nin çevresinde mevcuttu.