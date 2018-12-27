Suudi Arabistan kabinesinde sürpriz değişim

Suudi Arabistan Ulusal Uzay Ajansı’ndan alınan bilgilere göre, Kral Selman kabinede değişikliğe gitti. Adil Cübeyr yerine İbrahim Alassaf Dışişleri Bakanı olarak atanırken Yeni Ulusal Güvenlik Bakanı olarak Abdullah Bin Bandar Bin Abdullaziz seçildi.

Kral ayrıca Turki Shabana'yı Medya Bakanı olarak görevlendirdi. Diğer yandan yeni bir güvenlik ve siyaset konseyi kurulması emri verildi.

Dışişleri Bakanlığına İbrahim el-Assaf, Eğitim Bakanlığına Hamad el-Şeyh atanırken, Enformasyon Bakanlığı görevine ise Türki eş-Şebbane başladı.

Suudi Arabistan Uzay Ajansı kuruldu

Genelge ile Suudi Arabistan Uzay Ajansı da kuruldu. Ajansın başkanının kral genelgesi ile atanacağının belirtildiği genelgede, kurumun başına Sultan bin Selman'ın getirildiği açıklandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, 16:48