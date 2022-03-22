Suudi Arabistan kısıtlamaları kaldırdı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından COVID-19 kapsamındaki kısıtlamalara ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

Açıklamaya göre, ülke dışından gelenlere uygulanan aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu ile karantina uygulaması dahil tüm kısıtlamalar kaldırıldı.

Söz konusu karar, COVID-19 ile mücadelede ulusal aşı programındaki hedef kitlenin yüzde 99'unun aşılanması ve vaka sayılarının yüzde 4'lerin altına gerilemesi göz önünde bulundurularak alındı.