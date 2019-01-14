Suudi Arabistan kralı Pompeo ile görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Riyad’daki Yemame Sarayı’ndaki ofisinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmeye Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi, Dışişleri Bakanı, Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı katılırken ABD tarafından ise Yakın Doğu İlişkileri'nden Sorumlu Bakan Yardımcısı, ABD’nin Riyad Maslahatgüzarı, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve çok sayıda yetkili de görüşmeye katıldı.

Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ve tarihi ilişkiler ele alındı. Ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler, bu alandaki çabalara değinildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yarın, Kuveyt’e geçmesi planlanan ABD Dışişleri Bakanı ailesinden bir kişinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesine dönme zorunda kalması nedeniyle Ortadoğu gezisini kısalttı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino açıklamada, Pompeo’nun ABD ve Kuveyt arasında stratejik bir diyalog geliştirmek için Kuveyt’e yakın zamanda bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini söyledi. ABD’li Bakan, bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ürdün, Irak ve Mısır’ı ziyaret etti. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan’a ziyarette bulunan Pompeo’nun buradan sonra Umman’a gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar