Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı Cidde’de Kızıldeniz Müzesi açacak

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı, Cidde şehrinin tarihi bölgesi al-Balad’da bulunan Bab el-Bunt binasında 2022 sonlarında Kızıldeniz Müzesi açılacağını duyurdu.

Kültür Bakanlığı, tarih boyunca Cidde, Mekke ve Medine’nin kimliğini şekillendiren denizcilik, ticaret, jeoloji, hac ve diğer benzersiz kültürel unsurların hikayelerine odaklanarak, Kızıldeniz kıyısının temsil ettiği kültürel değere vurgu yapmak için müzenin kurulacağını bildirdi.

Söz konusu müze, nadir koleksiyonlar, el yazmaları, fotoğraflar ve kitaplar dahil Kızıldeniz sakinleri ve dünya arasında tarihi bir temas noktası olan Bab el-Bunt binasının tüm hikayesini anlatacak.

Müze, 100’den fazla yaratıcı sanat eserinin yanı sıra dört geçici yıllık sergi sunacak ve tüm yaş grupları için eğitim programları içerecek.

Müze, 2030 Vizyonu programındaki yaşam kalitesi projesinin bir parçası ve Kültür Bakanlığı’nın ilk girişim paketinde duyurduğu ‘İhtisas Müzeler’ çatısı altında yer alıyor.

Kaynak: Şarku’l Avsat