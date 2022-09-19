Suudi Arabistan Merkez Bankası: Ülkedeki enflasyon hala makul seviyelerde

Mubarek, bugün Cidde’de başlayan Arap Merkez Bankaları ve Para Kurumları Guvernörler Konseyi toplantısında, “Avrupa’daki jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik büyümeyi yüzde 3,2 oranında yavaşlattı” dedi.



SAMA Başkanı, Arap ülkelerinin bu ekonomik zorlukların etkilerinden muaf olmadığını vurgulayarak, sürdürülebilir ekonomilere ulaşmak için potansiyel önlemleri incelemek gerektiğini dile getirdi.



Cidde şehri, Arap Merkez Bankaları ve Para Kurumları Guvernörler Konseyi’nin 46. olağan toplantısının yanı sıra ‘Merkez Bankaları için dijital para birimleri ve para sisteminin geleceği’ konulu bir çalıştaya da ev sahipliği yapacak.

Şarku’l Avsat