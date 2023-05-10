Suudi Arabistan, Sudanlı taraflara ev sahipliği yapıyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sudanlı taraflar arasında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde devam eden görüşmelere destek verdiklerini söyledi.

Libya Hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Sudan'ın Trablus Büyükelçisi İbrahim Muhammed İbrahim'i ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad'ı kabul etti.

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Cidde'de devam eden barış görüşmelerini hatırlatan Dibeybe, Libya hükümetinin görüşmelerin olumlu sonuçlanmasına destek verdiğini belirtti.

Dibeybe, "Sudan'ın istikrara kavuşması, halkına gıda ve sağlık malzemeleri dahil yardım temin edilmesi için tüm kardeş ve dost ülkelerle çalıştıklarını" kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ MÜZAKERELER

Sudan ordusu ve HDK temsilcileri, Suudi Arabistan ve ABD'nin Sudan'daki taraflarca etkili bir ateşkes sağlanması, genişletilmiş müzakereler için bir zaman çizelgesi belirlenmesi ve acil insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması çabaları kapsamında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 6 Mayıs'ta ön görüşmelere başlamıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Cidde'deki görüşmelerde Sudanlı tarafların "halkın acılarının hafifletilmesi için insani yardımların ulaştırılmasına yönelik bir güvenlik anlaşmasına varılması ve zorunlu hizmetlerin yeniden sağlanması konusunda sorumluluklarını teyit ettiğini” bildirmişti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.