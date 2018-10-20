Suudi Arabistan'tan Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilişkili 18 Suudi vatandaş görevden alındığı ve tutuklandığı belirtildi.

Olayla ilgili Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin de görevden alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığı'nın yeniden yapılandırılması için bakanlık komitesi kurulmasına karar verildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2018, 10:02