Suudi Arabistan Türkiye'ye karşı hasmane tutumunu sürdürüyor

Geçtiğimiz günlerde Suudi yatırımcılara çağrı yaparak Türkiye'den kaçınmasını isteyen Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan, tutumunu Twitter'dan sürdürdü.

Al-Ajlan, attığı tweette "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" dedi." ifadelerini kullandı.

TÜRK ÜRÜNLERİNİ BEKLETİYORLAR



Öte yandan gelen bilgilere göre Türk ürünleri özellikle gıda alanındaki konteynerler haftalarca gümrüklerde bekletiliyor, Suudi şirketlerine 'Made in Turkey' damgalı ürün almamaları telkin ediliyor, bunun için resmi kurumlarda imzalar alınıyor, Türkiye’de yatırım yapanlara mahalle baskısı kuruluyor, Suudi Arabistan’da çalışan Türklerin sözleşmeleri feshediliyor.

KAYNAK: AJANSLAR