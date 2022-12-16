Suudi Arabistan, Türkiye’den gelen binlerce umre ziyaretçisi için yeni bir çalışmayı hayata geçirdi

Bu duyuru, Türk vatandaşlarının Türkiye'deki Riyad Büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla turist vizesi düzenleyerek Suudi Arabistan’a gelebilmeleri nedeniyle Suudi Turizm Otoritesi tarafından bugün İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında geldi.



ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler veya Schengen vizesi sahipleri; Cidde, Medine, Riyad ve Dammam şehirlerindeki uluslararası havaalanına vardıkları sırada vize alabiliyor.



Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın Suudi Arabistan Turizm Kurumu ile ortaklaşa hayata geçirdiği ‘Nusuk’ platformu aracılığıyla Türk vatandaşlığına sahip olan kişiler birçok hizmete kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyor.



Suudi Arabistan Turizm Otoritesi CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Nusuk Genel Müdürü Fahd Hamidaddin, ülkesinin Mekke ve Medine’ye gidenlere her türlü kolaylığı sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.



Hamidaddin, 50’den fazla ortakla İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyet dile getirdi.



Öte yandan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hükümeti ve halkının, özellikle Türkiye ve genel olarak dünyanın tüm ülkelerinden gelen umre ziyaretçilerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.



Bakan bunun, Suudi Arabistan’ın İslam ve Müslümanlara hizmet etme konusundaki tarihsel ve dini taahhüdü çerçevesinde olduğunun altını çizdi. Dr. Rabia’nın resmi ziyareti kapsamında, iki ülkeden yetkililer Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu programlarının hedeflerine ulaşmak için umre ziyaretçilerinin geliş prosedürlerini kolaylaştırma amacıyla çeşitli görüşmeler yaptı.



Dr. Rabia, iki ülkedeki ilgili makamlarla işbirliği içinde Hac ve Umre sistemi içinde çeşitli alanlarda ortak entegrasyonu artırma yollarını görüşmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Suudi Bakan, iki kardeş ülkede ortak alanlarda işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla, Türkiye-Suudi Arabistan arasında ortak çalışma fırsatlarını da görüştü.

Şarku’l Avsat