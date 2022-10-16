Suudi Arabistan, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

Veliaht Prens, bu adımın Riyad’ın Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası hukukta yer alan ilkelere bağlılığı desteklemesi ve devletlerin egemenliğine saygı, iyi komşuluk ilkeleri ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne yaptığı vurgudan kaynaklandığını ifade etti.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya destekte bulunduğu 400 milyon dolarlık insani yardım için teşekkür etti.



Zelenskiy, bunun ülkenin içinden geçtiği kriz ışığında, Ukrayna vatandaşlarının acılarının hafifletilmesine katkıda bulunacağını kaydederek şunları söyledi;



“Bu insani yardım, Suudi Arabistan’ın insanların acılarını hafifletmeye katkıda bulunma konusundaki istekliliğinin kanıtıdır.”



Zelenkiy, Ukrayna halkının, Suudi Arabistan’ın Ukrayna ile dostluğunu kanıtlayan insani desteği asla unutmayacağını da belirtti.



Suudi Arabistan’ın Kiev Büyükelçisi Muhammad Masher el-Cebren, ülkesinin Kral Selman’ın talimatı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın gözetimi altında ayrım gözetmeksizin tüm ülkelere ve halklara insani destek sağlamaya istekli olduğunu söyledi.



Şarku’l Avsat’a konuşan Büyükelçi, Veliaht Prens’in bölgesel ve küresel olarak barış, güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki kararlılığı çerçevesinde Rusya-Ukrayna krizini çözmek için çeşitli ülkelerle yürüttüğü siyasi çabaların yanı sıra insani çabalara da büyük önem verdiğini vurguladı.



Büyükelçi, bu insani desteğin ‘Ukrayna halkının kendi ülkeleri içinde ve komşu ülkelerde, özellikle kış mevsiminin yaklaşmasıyla karşı karşıya olduğu insani koşullar ışığında’ gıda ve tıbbi malzemeyi içerdiğine dikkat çekti.



Ülkesinin Ukrayna’ya 400 milyon dolar tutarında insani yardım paketi sağlanmasının yanı sıra, Veliaht Prens’in Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin başlamasından bu yana, siyasi bir çözüme ulaşmak amacıyla iki ülke arasında arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü vurguladı.



Büyükelçi, ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak, istikrarı sağlamak ve krize siyasi bir çözüme yol açacak tartışmalara izin vermek için uluslararası çabaları desteklediğini de sözlerine ekledi.



Ukrayna’nın Riyad Büyükelçisi Anatoly Petrenko ise, Suudi Arabistan’ın Ukrayna’ya yönelik insani yardım paketinin açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu ‘cömertliğe’ övgüde bulundu ve Veliaht Prens’e teşekkür etti.