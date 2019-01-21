Suudi Arabistan ve BAE'den ortak şifreli para birimi

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şifreli para birimi oluşturma planlarını açıkladı.

Girişim kararı Abu Dabi’de yapılan ortak koordinasyon konseyinin yürütme komitesinin toplantısında başlatıldı. Toplantıya 16 kişi katıldı.

Raporda “Sınır ötesi dijital para birimi kesinlikle blok zinciri teknolojisinin etkilerini daha iyi anlamak ve sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için pilot aşamadaki bankalara odaklanacak” diyor.

RBC, bir şifreleme para biriminin yaratılmasının, teknolojik standartların oluşturulmasına, siber güvenlik risklerinin değerlendirilmesine ve tek bir para biriminin para politikası üzerindeki etkisine de katkıda bulunacağı belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net