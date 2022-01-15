"Suudi Arabistan ve İran, büyükelçiliklerini yeniden açmaya hazırlanıyor"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Sünni Milletvekili Cihanabadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki önemli ülke İran ve Suudi Arabistan'ın ilişkileri yeniden canlandırılıyor ve büyükelçilikler yeniden açılmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Tahran-Riyad arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin bölgesel gerilimleri azaltacağını ve İslam dünyasındaki uyumu artıracağını dile getiren Cihanabadi, "Güvenlik kurumları ve medya, Siyonistlerin (İsrail) provokasyonlarından ve aşırılık yanlılarının aptallıklarına karşı dikkatli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'da, 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olaylar sonrasında Mart 2015'te başlayan Yemen'deki iç savaş nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti. ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde Washington'un İran'a uyguladığı "azami baskı" politikasının da etkisiyle Tahran ile Riyad arasındaki gerginlik çatışma boyutuna ulaşmıştı.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 27 Nisan 2021'de Suudi televizyon kanalına verdiği bir röportajda, "İran bir komşu devlet ve biz kendisiyle iyi ve seçkin ilişkiler kurma arzusundayız." açıklamasında bulunurken Kral Selman bin Abdulaziz, İran ile güven inşa etmek için yapılan ilk görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umduğunu belirtmişti. Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise İran ile müzakerelere devam edeceklerini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise 23 Aralık 2021'deki bir konuşmasında, Suudi Arabistan ile Irak hükümetinin ara buluculuğunda devam eden görüşmelerin olumlu olduğunu ve müzakerelere yakın zamanda Bağdat'ta devam edileceğini duyurmuştu.

Abdullahiyan, müzakerelerdeki ilerlemenin bir göstergesi olarak Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatında görevli üç İranlı diplomata vize verdiğinin bilgisini de aktarmıştı.