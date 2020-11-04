Suudi Arabistan ve Yemen arasında mutabakat zaptı imzalandı

Suudi Programı’nın medya ofisi, bu mutabakat zaptının imzalanmasının, kalkınma girişimlerini ve programlarını başlatma, bunları uluslararası en iyi uygulamalara göre yönetme çabaları çerçevesinde yapıldı.



Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, “Bu anlaşma, Yemen Cumhuriyeti’nin tüm vilayetlerinde altyapının güçlendirilmesine katkıda bulunan belirli projeler ve programlar aracılığıyla Yemenlilerin ekonomik standartlarının sağlanmasına ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. Bu verimli anlaşmanın, arzu edilen hedeflere ulaşmasını, ülkenin vilayetleri ve şehirlerinin birbirlerine bağlanması ve birbirleriyle daha sağlıklı ulaşım imkanına kavuşmasını, bölgedeki ulaşım sektörünün yeterliliğine ve etkinliğine katkı sağlamasını umuyoruz” şeklinde konuştu.



Suudi Arabistan Yemen Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Programı Genel Müdürü Büyükelçi Muhammed b. Said Âl Cabir, Mutabakat Zaptının imza edildiği sırada yaptığı açıklamada, “Ortak işbirliği zaptının, Suudi Arabistan Krallığı ile Yemen arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine katkıda bulunacağını ve Yemen Cumhuriyeti’nin ulaştırma sektöründeki hizmet kalitesini yükselteceğini ifade etti. Bunun, Krallığı Yemen Cumhuriyeti’ne bağlayan ve Yemen Cumhuriyeti’ni bölgedeki ve dünyadaki tüm ülkelere bağlayan bir can damarı olduğunu, bu yönüyle Yemen’deki diğer hayati sektörlerin gelişimine de katkıda bulunacağını belirtti.



Âl Cabir, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan işbirliğinin, “Yemen hükümetine kalkınma ve yeniden yapılanma konusunda yardımcı olmak, hayati sektörleri desteklemek ve kardeş Yemen halkına sağlanan altyapı ve temel hizmet standartlarını iyileştirmek için Suudi yönetiminin direktifleri doğrultusunda geldiğine” dikkat çekti.



Ortak Mutabakat Zaptı’nın imzalanmasının, Suudi makamlarının Yemen’in kalkınması ve yeniden imarı konusunda çeşitli hizmetleri ve hayati sektörleri destekleme çabalarını birleştirmenin yanı sıra, Suudi Programı’nın bu konudaki istekliliği bağlamında geldiğini ifade etti.



Bu işbirliği, ulaştırma alanında uzmanların kapasitelerini artırmak ve güçlendirme, yol yapımı, bakımı ve restorasyonu alanında teknik danışmanlık desteği sağlama ve Yemen’deki altyapı geliştirme çabalarının bir parçası olarak kabul ediliyor. Ayrıca Yemen halkının yaşamı üzerinde olumlu ve doğrudan bir etki meydana getirmek için, taşımacılık sektöründe verilen hizmetlerin verimliliğini, kapasitesini, uygulama seviyesini ve ulaşım altyapısı imkanlarını artırmak amacını taşıdığı ifade ediliyor.



Suudi programının ulaştırma sektörünü destekleyen projeleri başlıca havaalanları ve limanların rehabilitasyon projelerini içeriyor. Bu projeler arasında, Al Ghaydah Havaalanı’nın restorasyonu ve geliştirilmesi projesi, Aden Uluslararası Havaalanı’nın geliştirilmesi ve modernizasyonu projesi, Aden limanı iyileştirme ve modernizasyonu projesi, Sokotra Havaalanı güvenlik sistemlerini geliştirme ve destekleme projesi, Sokotra Limanı’nın geliştirme projesi, Nishtun Limanı’nın iyileştirilmesi ve modernizasyonu projesi, Nishtun Limanı’nın geliştirilmesi ve taşıma kapasitesini artırmak için vinç tedariki projelerini kapsıyor.



Programın kapsamındaki projeler arasında ayrıca, yollar, köprüler ve tüneller gibi alt yapı hizmetlerine dair projeler de yer alıyor. Bu projeler arasında, “Albuqa sınır kapısının geliştirilmesi projesi, Şahn sınır kapısının geliştirilmesi ve modernizasyonu projesi, el-Abr yolu projesi, Sokotra dahili yollar projesi, Aden ve Al Ghaydah’daki ana yolları düzenleme ve aydınlatma projeleri, Taiz’deki Hice el-Abd engelinin düzenlenmesi projeleri” yer alıyor.

Kaynak: Şarku'l Avsat