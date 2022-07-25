Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Yunanistan'a gidiyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesinin ardından ilk defa bir Avrupa Birliği ülkesini ziyaret edecek olan bin Selman, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir araya gelecek.

Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikili anlaşmalar yapılacağı söylenerek detay verilmedi fakat Ekathimeri'nin haberine göre denizaltından bir veri kablo hattı kurulmasının yanı sıra enerji ve askeri anlaşmalar imzalanacak.

Yunanistan ve Suudi Arabistan mayıs ayında Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayacak bir veri hattının inşası için ortak girişim kurulması konusunda ön anlaşma imzalamıştı.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi batı ile Körfez ülkesinin arasını açmıştı. Amerikan istihbarat birimleri Kaşıkçı'nın öldürülmesinin doğrudan bin Selman tarafından onaylandığı sonucuna varmıştı. Prens ise bu iddiayı başından beri reddediyor.

Kaynak: Euronews