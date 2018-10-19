Suudi Arabistan’a BAE’den destek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış ilişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolması çerçevesinde Riyad'ı hedef alan açıklamaları tasvip etmediği mesajını yayımladı.

Gargaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan'a yönelik krizde iki ayrı tablo var. Birincisi medyaya sızdırılan bilgiler ve onlara karşı sızdırılan başka bilgiler ortasında gerçeği arıyor. İkincisi ise, Riyad'ı ve konumunu hedef alıyor. Biz sert bir şekilde siyasileştirme, önyargılara, Suudi Arabistan'ın istikrarını çökertme ve rolünü küçültme girişimlerine karşı çıkıyoruz. Başka alternatifimiz yok."

Gargaş, devam eden açıklamasında, "Bizim perspektifimizden, bölgenin istikrarı, güvenliği ve uluslararası çevredeki rolü, Suudi Arabistan'ın taşıdığı siyasi, ekonomik ve dini ağırlığa dayanıyor. Bu çerçevede, gerçeğin taşıdığı tüm önem ile Riyad'ı ve rolünü hedef alan meseleleri birbirinden ayırt etmek lazım" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

