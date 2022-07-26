Suudi Arabistan’a yapılacak 1 trilyon dolarlık gökdelen Empire State Binası'ndan yüksek olacak

Suudi Arabistan’daki yeni proje hem bütçesiyle hem de görkemli planıyla dikkat çekiyor. Empire State Binası’ndan daha uzun olması ve beş milyon kişiye ev sahipliği yapması beklenen, 1 trilyon dolarlık Mirror Line adlı gökdelenin planları belli oldu.

Suudi Arabistan yeni bir gökdelen projesiyle dikkat çekiyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Ocak 2021’de Mirror Line isimli gökdeleni duyurmuş ve Neom adlı çöl şehrinin bir parçası olacağını söylemişti. Şimdi de bu görkemli projenin detayları açıklandı.

Açıklanan plana göre; Mirror Line’ın birbirine paralel uzanan 487 metre yüksekliğindeki iki binadan oluşması bekleniyor. Ayrıca binanın yenilenebilir enerji ile donatılması planlanıyor.

MÜHENDİSLER 50 YILLIK PROJE DİYOR, SELMAN 2030…

Mühendisler inşa etmenin 50 yıl sürebileceğini söylese de Prens Salman, Mirror Line’ın 2030 yılına kadar hazır olmasını istiyor. Ayrıca Selman, gökdelenin Mısır Piramitleri kadar ikonik olmasını da istiyor.

Mühendisler, Selman’ın istediği gökdeleni inşa etmenin 50 yıl sürebileceğini söylese de Prens Salman, Mirror Line’ın 2030 yılına kadar hazır olmasını bekliyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, trilyonlarca dolarlık projenin tamamlanması halinde beş milyon kişiye ev sahipliği yapması ve binaların altından yüksek hızlı bir trenin geçmesi bekleniyor. Ayrıca binaların altında tekneler için bir marina ve yerden 304 metre yüksekte olacak bir spor stadyumu da yer alacak.

Kaynak: Londra Gazete