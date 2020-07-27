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Suudi Arabistan’da bin 968 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Bakanlığın açıklamasında, 2 bin 541’i son bir günde olmak üzere toplam 220 bin 323 kişinin iyileştiği bilgisi yer alırken, 2 bin 120’si yoğun bakımda olmak üzere ülkede 43 bin 885 aktif vaka olduğu da ifade edildi.

Suudi Arabistan’da bin 968 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Suudi Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde bin 968 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 266 bin 941’e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısının 2 bin 733’e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 2 bin 541’i son bir günde olmak üzere toplam 220 bin 323 kişinin iyileştiği bilgisi yer alırken, 2 bin 120’si yoğun bakımda olmak üzere ülkede 43 bin 885 aktif vaka olduğu da ifade edildi.

Kaynak: Şarku'l avsat

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