Suudi Arabistan’da bin 968 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Suudi Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde bin 968 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 266 bin 941’e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısının 2 bin 733’e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 2 bin 541’i son bir günde olmak üzere toplam 220 bin 323 kişinin iyileştiği bilgisi yer alırken, 2 bin 120’si yoğun bakımda olmak üzere ülkede 43 bin 885 aktif vaka olduğu da ifade edildi.

Kaynak: Şarku'l avsat