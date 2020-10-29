Suudi Arabistan’daki Fransız Konsolosluğu’nda saldırı alarmı

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Fransız Konsolosluğu’nda bir güvenlik görevlisine ‘keskin bir objeyle’ saldırı yapıldı. Bir kişi gözaltına alındı.

Suud polisinden yapılan açıklamada saldırganın çok uzaklaşmadan yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği Fransız Konsolosluğu da yaptığı basın açıklamasında “Bugün konsoloslukta çalışan bir güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırının akabinde harekete geçen Suud polisi saldırganı yakaladı. Hafif yaralanan güvenlik görevlisi ise hastaneye sevk edildi.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca saldırı sert bir dille kınanırken Suudi makamlarına olan güvenin sarsılamayacağı ve yaşanan olayın her yönüyle aydınlığa kavuşturulacağı belirtildi.

Fransız Konsolosluğu yaşanan gelişmenin ardından Suudi Arabistan’daki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulunarak tüm tedbirleri almaları gerektiği çağrısında bulundu.

Öte yandan yaşanan bu tüm bu gelişmelerin yanı sıra Fransa da tansiyon çok yüksek. Son 3 saat içerisinde Fransa’daki bir klise yakınlarında bir kadın saldırı sonucu feci şekilde hayatını kaybederken yine Fransa’nın Avignon şehrinde polise bıçakla saldıran şahıs, öldürüldü. Ölü sayısı 3’e yükseldi.

Kaynak: Diriliş Postası - Furkan Benli

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020, 21:39