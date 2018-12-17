Suudi Arabistan’dan ABD’ye kınama

Riyad yönetimi, ABD’nin Suudi Arabistan’ı  "gerçek olmayan iddialara” dayanarak suçladığı gerekçesiyle kınama yayınladı.

Suudi Arabistan’dan ABD’ye kınama

Suudi Arabistan, ABD’de Senatonun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan yasa tasarısını kabul etmesine kınama yayınlayarak tepki gösterdi. 

Riyad yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Suudi Arabistan Krallığı, ABD Senatosu'nun doğrulanmamış iddia ve suçlamalara dayandırdığı, ülkenin içişlerine açıkça müdahale kapsamına giren ve Suudi Arabistan’ın bölgesel ve uluslararası rolünü hafife alan duruşunu reddediyor” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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