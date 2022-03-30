"Suudi Arabistan'ın Beyrut büyükelçisi ramazandan önce görevine dönecek"

Hristiyanlara ait El-Cumhuriye gazetesinin haberinde, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin Körfez ülkelerine yönelik 21 Mart'ta yaptığı açıklamanın olumlu karşılık bulduğu ve Suudi Arabistan'ın ramazandan önce Beyrut Büyükelçisi Velid el Buhari'yi yeniden göndereceği ifade edildi.

Hizbullah'a ait Al Ahbar gazetesi de bugünkü manşetinde benzer ifadelerle haberi duyurdu. Gazete, Suudi Arabistan'ın Lübnan'da 15 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerinde müttefiklerine destek vermek için büyükelçisini yeniden atayacağını belirtti.

Al Ahbar, Körfez büyükelçilerinin ramazan ayı başlamadan Beyrut'ta olacağı bilgisini verdi.

Bu arada Hizbullah ve Beşşar Esed rejimi karşıtlığıyla öne çıkan Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca'nın siyasi danışmanı Milhim Riyaşi, Twitter hesabından Suudi Arabistan ziyaretinden bir görüntü paylaştı.

Riyaşi, Suudi Arabistan ziyaretinde, Körfez ülkelerinin Beyrut büyükelçilerinin yakında görevlerine dönecekleri bilgisi aldığını söyledi.

Eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmiş ancak buna rağmen ilişkiler düzelmemişti.

Bu gerilimin ardından Beyrut'a 22-23 Ocak'ta ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiren Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu bir mesajı yetkililere ilettiğini söylemiş ancak mesajın içeriğine dair detay vermemişti.

Mikati, 21 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, hükümetinin Lübnan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki ilişkileri normalleştirmeye kararlı olduğunu kaydetmişti.

Lübnan Başbakanı ayrıca Suudi Arabistan ve KİK ülkelerinin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını ihlal eden Lübnan kaynaklı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve medya faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini bildirmişti.

Bu açıklamalar üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ülkesi ile Körfez ülkeleri ilişkileri hakkında yaptığı açıklamadaki "olumlu noktaları" memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Riyad yönetimiyle eş zamanlı olarak Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Mikati için benzer açıklamalarda bulunmuştu.

Ardından Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 26 Mart'ta görüşen Mikati, tüm Arap ülkelerinin ve Körfez'in Lübnan ile ilişkilerinde yeniden normalleşme yaşanacağını dile getirmişti.