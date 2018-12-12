Suudi Arabistan’ın bilinmeyen yüzü: Kahtani Çiçek Adamlar

Arapların en eski geleneklerini devam ettiren ve hakiki Arap olarak bilinen Kahtan kabilesinin erkekleri çiçekten yapılmış geleneksel taçlarıyla turistleri karşılıyor. Asir kentinde yaşayan Kahtanlılar, doğayla iç içe olmalarıyla ve içten davranışlarıyla ön plana çıkıyor.

HER ÇİÇEĞİN BİR ANLAMI VAR

Başa takılan çiçekler, dostluk işareti olarak değerlendiriliyor. Genç erkekler kadife çiçeği ve yasemin gibi çiçekleri tercih ederken orta yaş ve üzerindekiler ise fesleğen çiçeğinden yapılma taçlar takıyor. Hasta olanların da kendilerine ait çiçek takma biçimlerinden bahsediliyor.

OYULMUŞ EVLERDE YAŞIYORLAR

Necid ve Hicaz bölgesinde yaşayan Kahtanileri diğer yörelerden ayıran husus sadece başlarına taktıkları çiçek taçlar değil. Doğayla iç içe olan Kahtaniler, oyulmuş evlerde yaşıyor ve özellikle çevredeki bitkiler üzerine uzmanlaşmış oldukları kaydediliyor. Halk, kahve, buğday ve meyve yetiştiriciliği ile meşgul oluyor.

90’LI YILLARDA YOL VE ALT YAPI GELDİ

Dağlardaki küçük, kendi kendini yöneterek yaşayan Kahtani köyleri, 20. yüzyılın sonlarına kadar hem çevredeki kabilelerden hem de siyasi baskıdan korunmak için neredeyse ulaşılmaz konumdaydı.

1990’lı yıllarda bölgeye yol ve alt yapı hizmetleri götürüldü ve turizme kazandırmak için çalışmalar yapıldı.

KAHTANİLER KİMDİR?

Yemen’den geldikleri söylenen Arap soyunun iki ana kolundan biri olan Kahtaniler, Suudi Arabistan’ın güneyi, Yemen’in kuzeyinde yaşıyor.

Tarihte, Himyeriler devletini kuran Kahtaniler, bölgede güçlü krallılardan bir haline gelmiş ve yerleşik hayata geçmişlerdi.

Özgürlüklerine düşkün olan Kahtaniler, Osmanlı döneminde bile boyunduruk altına alınamamıştı. 1932 yılında yeni kurulan Suudi Arabistan’ın bölgeyi zor kullanarak kontrol altına almasıyla ülkeye dahil edildi. Ancak Kahtaniler, coğrafi koşullar nedeniyle hala tam olarak ülkenin bir parçası olabilmiş değil.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 12:18