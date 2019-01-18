Suudi durgunluğu Pakistan emeğine nasıl zarar veriyor

Suudi Arabistan'da kriz 2016'nın başında başladı. Suudi Arabistanlı, Bin Ladin Grubu ve Suudi Oger Limited iflas açıklamasının ardından binlerce çalışanını işten çıkardı. Bazı emekçiler maaşlarını aradan uzun zaman geçtikten sonra alırken, bazıları 11 ay boyunca hiçbir ücret alamadı.

Suudi Arabistan, tarihsel olarak Pakistanlı göçmen işçiler için en çok aranan ülke olmuştur. Asya Kalkınma Bankası'nın “Asya'da İşgücü Göç” raporuna göre, bu bir milyondan fazla Asyalı göçmen işçi için aynı derecede doğruydu.

2016 ile 2017 arasında Pakistan'dan Suudi Arabistan'a göçte yaşanan düşüş yüzde 41'dir. Düşüş Eylül 2016’da başladı.

Geri dönen göçmenlerin sayısına dair belirli bir veri bulunmamasına rağmen, Suudi Arabistan'ın 2016 yılı sonuna doğru yaklaşık 40 bin Pakistanlı işçiyi geri gönderdiği bildirildi. 2017'nin ilk yarısında, Ocak-Haziran arasında sadece 77 bin 600 Pakistanlı göçmen ülkesine geri gönderildi.

Pakistan, Suudi Arabistan'ın Pakistan diasporası için en büyük kaynak ülke olması nedeniyle insan gücü ihracatı açısından Suudi ekonomisinin yavaşlamasındaki sıkıntısını taşıyor. Son iki yılda neredeyse yüzde 50'lik düşüşün yaşandığı sektör ise inşaat. İnşaat işi yapan vasıflı, yarı vasıflı ve vasıfsız işçi göçü kategorilerinde en önemli kalemi oluşturuyor.

Göçmenlik ve Yurtdışı İstihdam Bürosu, petrol fiyatlarındaki düşüşün, 2016 yılında krallığın ulaşım ve altyapı bütçesini yüzde 63 oranında etkilediğini analiz ediyor. Petrol şirketlerinden elde edilen düşük gelirli üretim, işgücü sektörünü etkileyerek, geçim kaynaklarını etkiliyor. Bu gelişme birçoğu inşaat ve altyapı projelerine dahil olan Pakistanlı işçileri de kötü etkiledi.

Göçteki düşüşe rağmen, 2016 yılında Suudi Arabistan'a göç eden işçilerin en fazla sayısı Pakistan'dan gelmeye devam etti. O yıl 460 binden fazla Pakistan vatandaşı bu yolu izleyerek Suudi Arabistan'a gitti. Bununla birlikte, 2017'de Bangladeş, işçi sağlayıcı ülke olarak Pakistan'ın yerini almış gibi görünüyor.

Pakistanlı işçiler giderek daha fazla ayrımcılığa uğradığını öne sürüyor.

Pakistanlı işçiler arasında, diğer milletlerden gelen işçilerin günlük ücretlerin düşüklüğüne razı olma eğiliminde olmaları nedeniyle şirketlerin bunları istihdam etmeyi tercih ettiği yönünde ortak bir his var.

Çok sayıda medya kaynağına göre, 2012-2017 yılları arasında yarım milyon Pakistanlı sınır dışı edildi, bunların yarısı (yaklaşık 280 bin 052) Suudi Arabistan'dandı. Rakamlar, 2012 yılında başlayarak Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilme eğiliminin arttığını, 2012'de 17 bin 369 Pakistanlı işçinin sınır dışı edildiğini (2014 yılında 45 bin 456) ve 2016'da 57 bin 784'e kadar çıktığını gösteriyor. Sınır dışı edilme nedenlerinin başında vize, yasadışı giriş ve göçmenlik.

2016 yılı sonu ile Şubat 2017 arasında 39 bin kadar Pakistan işçisi sınır dışı edildi. Suudi medyası bir dizi Pakistan vatandaşının DEAŞ üyesi olduğunu açıkladı. Ayrıca birkaç kişi uyuşturucu kaçakçılığı, sahtecilik ve fiziksel hırsızlık için tutuklandı. Suudi medyası ayrıca, krallığın güvenlik güçlerinin 2016 yılında Cidde'deki El-Jawhara Stadyumu'nda terör eylemi planlayan iki Pakistanlı, bir Suriyeli ve Sudanlı bir vatandaşın bulunduğu bir terörist operasyonunu ortaya çıkardığını bildirdi. Suudi Arabistan Krallığı ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir maç izlemek için stadyumda 60 binden fazla izleyici vardı. Suudi Gazete'ye göre, "Teröristlerde 400 kilogram patlayıcı yüklü bubi tuzağa sahip kamyonlar vardı".

Öte yandan, Kuveyt, Pakistan'dan işgücü temininde yüzde 56 artış gösterdi. Göç Bürosu, Kuveyt'te en çok talep gören yarı vasıflı ve vasıflı işçi kategorilerini Pakistanlıların doldurduğunu belirtiyor.

Katar da geçtiğimiz yıl Pakistan göçmen sayısında yüzde 20 artış gösterdi. Orada çalışan Pakistanlılar çoğunlukla inşaat ve geliştirme projelerinin teknik tarafında istihdam edilmiş durumda.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2019, 14:53