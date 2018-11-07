Suudi kraliyetinden Kaşıkçı ailesine ‘kan parası’

Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan bir Türk yetkiliye göre, Suudi kraliyeti, Suudi gazetecinin oğulları ve Türk nişanlısı Hatice Cengiz'e şeriata göre kan parası ödeyeceğini bildirdi.

Suudi Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) tarafından ağırlandıktan sonra ülkeden çıkış izni alan Salah ve Abdullah bin Kaşıkçı, CNNe verdikleri mülakatta, Suudi yetkililere babalarının ölüsünü teslim etme çağrısı yapmıştı.

Babalarını vasiyetindeki gibi doğum yeri Medine'ye gömmek istediklerini belirten iki kardeş, Kral Selman'ın sorumuluları adalete çıkarma çabalarına güvendiklerini ifade etmişti.

Kaynak: TimeTürk