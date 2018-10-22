Suudi Kraliyetinden Kaşıkçı ailesine taziye

Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed, yakın zaman önce öldürüldüğü açıklanan Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ailesine başsağlığı diledi.

Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğuna girmesinden sonra ortadan kaybolmuştu. Kayıp gazetecinin akıbetini 17 gün sakladıktan sonra açıklayan Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı ailesine taziye de bulunması dikkat çekti. Olayın sorumlusu olarak öne çıkan kişilerin Veliaht Prens Muhammed’le yakın bağlantısının olduğu ortaya çıkmıştı.

Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada konuyu Suudi makamlarının takip ettiği açıklanmıştı.





Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 10:42