Suudi Prens'ten Trump'a cevap: Ne aldıysak paramızla aldık

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "Biz olmasak iki haftada tahtı kaybedersiniz, bunun için bize para ödemek zorundasınız" diyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a cevap verdi. Prens, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki askeri ilişkiye vurgu yaparak "Her şeyi onlardan parayla satın aldık" dedi.

ABD Başkanı Trump, Mississippi'de yaptığı bir miting sırasında Prens'in babası Kral Selman için "Kral Selman'ı seviyorum. Ama Kral'a, 'Sizi biz koruyoruz. Biz olmadan tahtınızda iki hafta bile kalamazsınız. Bundan dolayı askeri harcamalar için para ödemek zorundasınız' dedim" ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman Trump'ın açıklamaları karşısında ABD'den aldıkları tüm silahların parasını zaten ödediklerini kaydetti.

Prens, "Bu bedava silahlanma değil. Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişki başladığından beri her şeyi onlardan parayla satın aldık" şeklinde konuştu.

Prens Muhammed Bin Selman, Bloomberg'e verdiği röportajda "Trump'la çalışmayı seviyorum" açıklamasında da bulundu. Prens sözlerine "Bilirsiniz kabul etmek gerekir ki her dost iyi ve kötü şeyler de söyler." ifadelerini ekledi.

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