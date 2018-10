Suudi Prensin programından çekilen çekilene

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT)’in ardından The Economist, Financial Times, Fox Business Network, CNBC, CNN, Bloomberg Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti konusunda eleştirilerin hedefindeki Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın himayesinde düzenlenecek konferanstan sponsorluklarını çektiklerini duyurdu.

The Washington Post gazetesi yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim’de evlilik işlemleri için başkonsolosluğa gitmişti. Bu tarihten sonra gazeteciden haber alınamıyor.

Emniyet “Kaşıkçı konsolosluktan çıkmadı” derken, Suudi yetkililer Reuters muhabirine kapılarını açıp Kaşıkçı’nın binada olmadığını öne sürmüştü. Son olarak Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul başkonsolosluğunun incelenmesine izin vermişti.

New York Times sözcülerinden Eileen Murphy, gazetenin Prens Muhammed himayesinde 23-25 Ekim’de Riyad’da düzenlenecek ‘Geleceğe Yatırım Girişimi’ (Future Investment Initiative) başlıklı konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurmuştu.

‘Future Investment Initiative’ büyük yatırımcıları bir araya getiren ‘Çöl’deki Davos’ olarak biliniyor. Arab News’ün haberine göre, Suudi Kamu Yatırım Fonu konferansa 100’den fazla küresel yatırımcı, medya şirket yöneticisi ve yenilikçi girişimcinin katılacağını açıklamıştı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 15:56