Suudi vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısı

Suudi Arabistan, İsrail'le güney sınırında gerginlik yaşayan Lübnan'da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi yönetiminin Lübnan İsrail'le sınır olan güney bölgesindeki olayları yakından takip ettiği belirtilerek, bu ülkede bulunan tüm Suudi Arabistanlıların derhal Lübnan topraklarını terk etmesi istendi.

Suudi Arabistan vatandaşlarına Lübnan'da gösteri için toplanılan kalabalık bölgelerden uzak durulması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan'dan Lübnan'a seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRINDA ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu, Lübnan sınırında 1 saatte, 3 çatışmanın yaşandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun Lübnan sınırındaki 3 mevzisine bir saat içinde hafif silahlarla ateş açıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateş açılan bölgelere karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail Ordu Radyosu da Lübnan sınırındaki Zarif beldesine hafif silahlarla, Celile'deki Manara bölgesine de tanksavar füzesiyle ateş açıldığının gözlemlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu da Lübnan tarafından yapılan saldırılara topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan sınırının batısındaki el-Lebbune bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda, 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.