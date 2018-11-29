Suudiler Bongo'yu Fas'a gönderdi

Suudi Arabistan yönetimi, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo dün akşam, başkent Riyad'daki Kral Selman Hava Üssü'nü kullanarak ülkeden ayrıldığı bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Bongo'nun kendi isteği üzerine ve doktorların görüşü alınarak iyileşme ve tıbbi rehabilitasyon sürecine başkent Rabat'taki bir hastanede devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Ali Bongo Ondimba Kimdir?

Babası Gabon Devleti başında 41 yıl kaldı. 15 yaşındayken babasıyla beraber din değiştirerek Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçti.

2009’da devlet başkanlığına hileli olduğu iddia edilen bir seçimle ‘getirilen’ Ali Bongo, Fransa Sorbonne’da hukuk eğitimi aldı. 23 yaşında siyasete girdi. Önce Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Bongo daha sonra Diyanet İşleri Konseyi'nin başkanlığına getirildi. 1999’da Savunma Bakanı, 2006’da hem Savunma hem Devlet bakanlığına getirildi. 2008’de babasının partisinin başkan yardımcısıydı.

Manganez, elmas, çelik ve Petrol havzaları ile ünlü olan Gabon eski bir Fransız sömürgesi.1960’da bağımsızlığına kavuşmuş olsa da Fransız Total şirketi ülkenin petrolünün yarısına el koymuş durumdaydı. Bongo'nun Fransa'dan uzaklaşıp ABD'ye yakınlaşması pekçok çevreyi rahatsız etti.

Gabon’da resmi dil olarak kabul edilen Fransızca’nın yerini İngilizce aldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 07:43