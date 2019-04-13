Tacik bilim adamları Suudi Arabistan'daki Araplar konferansına katıldılar

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arap Asya Konferansı, 18 ülkeden Arap bilginlerin katılımıyla Suudi Arabistan Krallığı'nda gerçekleşti.

Konferansa Suudi Arabistan'daki Tacikistan Büyükelçisi Zarobiddin Kosimi ve Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Fayzullo Barotzod başkanlığındaki İslami Çalışmalar Merkezi Başkanı liderliğindeki bir grup Tacik bilim adamı katıldı.

Kaynağa göre, konferans sırasında Tacik bilim adamları bilimsel tematik raporlar hazırladılar.

18 Asya ülkesinden Arapların katılımıyla Riyad'da gerçekleşen konferansın sınırlarında, bilim adamlarımızın diğer ülkelerden meslektaşları ile bir araya gelmesi planlandı.

Ayrıca Suudi Arabistan'da okuyan Tacik öğrencilerle buluşması planlandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net