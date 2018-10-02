Tahammülsüz YPG, yaşlı Süryaniyi rehin aldı

Dünya Süryaniler Konseyi (WCA), terör örgütü YPG/PKK'nın, sosyal medyada aleyhinde paylaşım yaptığı iddiasıyla Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bir sivili alıkoyduğunu bildirdi.

Hollanda merkezli Dünya Süryaniler Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın, Facebook'ta örgütün Süryani okullarını kapatmasını eleştiren bir yazı paylaştığı iddiası üzerine evini bastığı 60 yaşındaki Süryani Süleyman Yusuf'u alıkoyduğu ifade edildi.

Açıklamada, silahlı beş teröristin Yusuf'un evindeki eşyalara da el koyduğu ifade edildi.

Örgütün sivillere yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, Yusuf'un en kısa sürede serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

ÖĞRETMENE SUİKAST GİRİŞİMİ

Konsey, 24 Eylül'deki açıklamasında da örgütün Süryani okullarından sorumlu Nsibin Enstitüsü Başkanı ve öğretmen İsa Reşid'e suikast girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Ortadoğu kökenli, Aramice konuşan ve dünya genelinde dağınık olarak yaşayan Hristiyan halk Süryaniler olarak biliniyor.

Süryaniler, Türkiye, Suriye ve Irak başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yaşamaktadırlar. Süryanileri temsil eden WCA’nın merkezi ise Hollanda’da bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 15:17