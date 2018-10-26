Tahran Cuma İmamından hükümete 100 milyar dolarlık "rant" suçlaması

Tahran Cuma İmamı Muhammed Hasan Ebu Turabi, İran hükümetinin yılda ekonomik refah için sağlanan 100 milyar dolarlık sübvansiyonları ranta çevirdiğini ve sadece zenginler ile servet sahiplerinin bundan yararlandığını söyledi.

Ebu Turabi, cuma hutbesinde ekonomik kriz, İran'ın 2019-2020 yılı bütçesi ve hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis ile hükümetin koordineli çalışarak ülkeye yeni giderler icat edilmemesi gerektiğini dile getiren Ebu Turabi, ekonomik büyümenin önünün açılmasını ve 2018'in başarılı tecrübesinden yararlanarak yarım kalan projelerin özel sektör tarafından tamamlanmasına izin verilmesini istedi.

Hükümete özel sektörün harekete geçirilmesi, ülkenin likiditesinin büyüme, kalkınma ve güçlü ekonominin hizmetine verilmesi çağrısında bulunan Ebu Turabi, "Hükümet bankacılık sistemini korumayla ilgili planlama yapmalı ve ilan etmelidir. Merkez Bankası ya da devlet bankalarından borçlanmayı en aza indirmeli ve giderleri arttırmayı düşündüğünde kaynağını nereden bulacağını da izah etmelidir." diye konuştu.

Ebu Turabi, devlet tarafından sağlanan 100 milyar dolarlık sübvansiyonların ülke ekonomisi için büyük bir külfet oluşturduğunu ancak zayıf halk tabakasının bu paradan yararlanamadığını savunarak, "Bu paralar daha çok zengin tabaka ve servet sahiplerinin cebine giriyor, yani bu hükümet rant hükümetidir. Bu rant refaha hizmet etmiyor ve gayri safi hasılanın temel taşlarından olan üretici ekonominin büyümesine izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin 98 bütçe tasarısı için Sayıştay, meclis araştırma merkezi, siyasi taraflardan makbul ekonomistleri davet etmesi ve süreci onlarla yürütmesini isteyen Ebu Turabi, Bakanlar Kurulu üyelerinin aldıkları kararların tüm ülkeyi ilgilendirdiği bilinciyle hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA