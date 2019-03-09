Tahran'da Beethoven'ın 250. doğum günü anısına konser

İranlı müzisyen Şehrdad Ruhani yönetimindeki Tahran Senfoni Orkestrası, Alman klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum günü anısına başkent Tahran'da konser verdi.

Başkent Tahran'daki Vahdet Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi David Yan Biggs ve İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner katıldı. Konserde Türkiye, Almanya, Güney Kore, İtalya ve Vatikan'dan da diplomatlar hazır bulundu.

Konserde Beethoven'ın meşhur 9. Senfonisi seslendirildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 08:42