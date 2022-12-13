Tahran'daki göstericilerden 400'ü hakkında mahkumiyet kararı çıktı
İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösteriler çerçevesinde başkent Tahran'da gözaltına alınanlardan 400'ü hakkında çeşitli hapis cezaları verildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Başsavcısı Ali El Kasi Mehr, gösterilerle ilgili mahkeme süreci hakkında bilgi verdi.
Mehr, "Tahran'da isyan eylemlerinde gözaltına alınanlardan 160 kişi 5 ila 10 yıl, 80 kişi 2 ila 5 yıl, 160 kişi de 2'şer yıl hapse mahkum edildi." dedi.
Tahran Başsavcısı Mehr, gösterilerde tutuklanan 70 kişinin ise çeşitli para cezalarına çarptırıldığını kaydetti.
Mehr, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yaklaşık 1000 soruşturma dosyası açıldığını duyurmuştu.
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.