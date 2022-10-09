Tahran'daki gösteriler geç saatlere kadar sürdü

Başkentte muhafazakar kesimin yoğunluklu yaşadığı bölge olarak bilinen Tahran Pars bölgesi gösterilere sahne oldu. Göstericiler çöp konteynerlerini yakarak yolu trafiğe kapatıp sloganlar attı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Tahran’ın Naziabad bölgesindeki eyleme yoğun katılım olduğu dikkati çekti. Güvenlik güçleri daha önceki gösterilere müdahale ederken, bu gösteride kalabalık bir grubun herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadığı görüldü.

Azeri Üçyolu’nda ateş yakıp yönetim karşıtı sloganlar atan protestocular göze çarparken, hemen her gün gösterilerin yapıldığı Şeriati Caddesi’ndeki metro istasyonunun önü yeniden eyleme sahne oldu.

Göstericiler Ebuzer Bulvarı'nda bulunan hükümet pankartlarını yaktı, şehrin birçok bölgesinde caddelere çöp konteynerleri ile barikatlar kurarak bazı yerlerde ateş yaktı.

Başta Tahran olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler gecenin geç saatlerine kadar sürerken, üniversitelerdeki protestolar da devam etti.

Öte yandan İran resmi ajansı İRNA’nın haberinde, akşam çıkan olaylarda sivil milis güç olarak bilinen Basic üyesi Selman Emir Ahmedi’nin Tahran'ın 17. Bölgesinde çıkan arbedede başından yaralandığı ve hayatını kaybettiği aktarıldı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan başkent Tahran'da son günlerde sokak eylemleri yerini daha çok üniversite ve liselerde gösterilere bırakmıştı. Ancak protestocuların bugün yeniden meydanlara çıkmak için yaptığı çağrılar karşılık bulmuş ve gösteriler öğle saatlerinde tekrar başlamıştı.

Tahran’ın Veliasr, Cumhuri, Şerif Metro ve Keşaverz caddeleri ile Danışcu Parkı ve İnkılap Meydanı çevresinde göstericiler sokağa inmişti.

Yayınlanan görüntülerde, yönetim karşıtı sloganlar atan gruplara göz yaşartıcı gaz ve coplu müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin plastik mermi kullandığı da görülmüştü.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü. Olaylarda binlerce kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.